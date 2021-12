variante Omicron

Variante Omicron, Oms: ''Fragili non vaccinati evitino zone a rischio''

L'Oms invita coloro che non sono pienamente vaccinati a rimandare viaggi in zone dove c'č la cosiddetta ''trasmissione comunitaria''.

Pubblicata il: 01/12/2021

L'Oms invita coloro che non sono pienamente vaccinati contro il Covid, e che presentano particolari fragilità, inclusi gli over 60, a rimandare viaggi in zone dove c'è la cosiddetta "trasmissione comunitaria", ovvero dove il virus si diffonde tra individui che non sono stati in contatto con un contagiato conosciuto. Il consiglio è contenuto in un comunicato sui viaggi alla luce della variante Omicron.

