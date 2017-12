cuccìa

Cuccìa dolce tipico della festa Santa Lucia: ecco la ricetta siciliana

Un dolce che inaugura le festività natalizie è la "Cuccìa". La sua bontà si può gustare il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia.

La storia narra che la città di Siracusa fu colpita da una grave carestia nel 1646, durante la dominazione spagnola. Ma il 13 dicembre di quell’anno, una nave carica di frumento giunta in porto fu ritenuta un miracolo e da quel momento alla devozione per Santa Lucia è stato associato l'uso del mangiare cuccia ogni 13 dicembre.

Il nome "cuccìa" deriva dal sostantivo "cocciu", chicco, o dal verbo "cucciari", cioè mangiare un chicco alla volta. La tradizione vuole che questo dolce sia ripartito a familiari ed amici.

Gli ingredienti base sono:

500 Grammi di frumento tenero

120 Grammi di amido

1 Litro di latte

300 Grammi di Zucchero

1 Chilogrammo di ricotta fresca

50 Grammi di zuccata

200 Grammi di cioccolato fondente amaro

1 vasetto ciliegie sciroppate

mezza bustina di vaniglia e il sale.

La preparazione:

Il frumento va messo a bagno per tre giorni ed occorre cambiare l'acqua spesso.

Il giorno prima della preparazione della cuccia, scolate il frumento e lo mettete in abbondante acqua leggermente salata facendolo cuocere a fuoco molto lento per sei/otto ore. Quando è cotto lasciatelo riposare nel tegame per una notte. Il mattino seguente scolatelo bene e versatelo in una zuppiera.

Cuocete a fuoco basso la crema di ricotta e lo zucchero, non appena affiora un lieve bollore, spegnete e fate raffreddare il composto. Dopo aggiungete la cioccolata a pezzetti, la vaniglia e la zuccata tagliata a pezzetti. Otterrete una crema nella quale andrete ad aggiungere il frumento. Guarnite con delle ciliege sciroppate.

