decreto Cura Italia

Bonus partite iva da 600 a 800 euro

Ottocento euro per i lavoratori autonomi, partite Iva, collaboratori, stagionali, artigiani, commercianti, agricoli, lavoratori dello spettacolo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2020 - 21:28:44 Letto 401 volte

Duecento euro in più - 800 invece di 600 - per 5 milioni e mezzo di lavoratori autonomi, partite Iva, collaboratori, stagionali, artigiani, commercianti, agricoli, lavoratori dello spettacolo. Il governo, nel decreto di aprile, pensa di aumentare l'indennità per le persone ferme a causa del coronavirus.

Ma con ogni probabilità la misura sarà sottoposta alle condizioni. Probabile che i beneficiari dovranno dimostrare di essere entrati in crisi con l'esplosione dell'epidemia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!