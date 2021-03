Brand Eolie

Eolie, dalla resilienza nasce il marchio Euipo ''Brand Eolie''

Il Brand Eolie Punta alla riscoperta del territorio rilanciando la storia e le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2021 - 09:25:00 Letto 332 volte

Dalla produzione di film e campagne pubblicitarie a prodotti di profumeria e cosmetici, da linee di abbigliamento ai gadget. Ed ancora, organizzazione di spettacoli e convegni, promozione di servizi turistici. Le Eolie hanno un loro marchio registrato a livello europeo (Euipo) per la valorizzazione del territorio con oltre duecento licenze. Si tratta di “Brand Eolie” che dà il nome dall'onomima società fondata dal presidente Giuseppe Paino con l'agente immobiliare di Salina, Cecilia Fiordalisi e il giovane intraprendente Andrea Corrieri.

“La resilienza – dichiara il presidente Paino - è stata la molla che ci ha spinto a guardare al turismo delle Eolie con occhi diversi immaginando le bellezze naturali e il patrimonio culturale dell'arcipelago elementi imprescindibili per la ripartenza. Per Brand Eolie è fondamentale ripartire dalla qualità sostenendo gli enti locali. Le Eolie prima della pandemia accoglievano un milione di turisti annui ma c'è un settore, come quello delle minicrociere da ottimizzare. Esso rappresenta una risorsa importante" .

"Centinaia di persone - conclude Paino - vengono fatte sbarcare per poche ore nelle isole. Puntiamo alla riscoperta del territorio rilanciando la storia e le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche di cui spesso, questi turisti, sono ignari per ospitarli l'anno dopo”.

