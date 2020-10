mercato auto

Il mercato delle auto si risveglia: ecco le scelte degli italiani

Nonostante la crisi di tutti i mercati italiani ed internazionali dovuto a lockdown totale, il mercato dell'auto usata, in Italia, la ripresa è stata piuttosto veloce e vivace.

La crisi di tutti i mercati italiani ed internazionali è un dato di fatto di cui abbiamo preso atto già a partire dall’annuncio pubblico del lockdown totale. Tuttavia a fine maggio le attività hanno ricominciato a riprendersi e i dati elaborati dai vari istituti di monitoraggio e dagli osservatori dell’auto hanno rilevato come la ripresa sia stata piuttosto veloce e vivace. Il punto è che il mercato dell’auto usata, in Italia, è sempre stato molto attivo per cui sul bilancio di fine anno incideranno i mesi di chiusura ma anche gli stimoli di ripresa.

In testa alla classifica la Fiat Panda

A partire dal mese di agosto le compravendite di auto usate hanno ripreso il via e il primato della vettura tra le scelte degli italiani ha visto la fiat Panda usata come assoluta protagonista. Si tratta di una pole position che perdura da anni e che rimane sempre una certezza in termini di efficienza e durevolezza. La Fiat Panda è la city car perfetta perché unisce il confort della guida al risparmio sul costo del carburante. È un’auto che negli anni ha raggiunto il design estetico ideale mostrandosi morbida e versatile per tutte le esigenze di guida. Quest’auto in particolare gode della riconversione in auto ibrida motivo per cui gli italiani sembrano apprezzarla particolarmente.

SUV e crossover

Proseguendo nella classifica delle scelte a quattro ruote degli italiani troviamo in classifica i SUV, i crossover e i fuoristrada che si contendono il mercato con le berline. Le auto ad alte prestazioni e capaci di affrontare tutti i tipi di strada riscuotono sempre un certo fascino per via delle performance e dell’estetica. Gli italiani adorano le auto dal tocco sportivo, affidabili in tutte le condizioni di strada e sicuri per il trasporto di tutta la famiglia. Sono le auto che godono di maggior successo per via della possenza e della robustezza unito al confort della guida difficile da eguagliare.

Motori e alimentazione: arriva la rivincita delle ibride

Tra i motori prediletti il mercato dell’usato vede una netta prevalenza del diesel seguito dagli altri motori tra i quali fanno una timida comparsa le ibride e le elettriche. Le auto a ridotte emissioni stanno lentamente conquistando il mercato per gli importanti risparmi che garantiscono sui rifornimenti di carburante e anche per i benefici e le esenzioni fiscali e amministrative che comportano. Sicuramente il mercato tenderà sempre di più verso le auto ecologiche a ridotte emissioni e questo è un dato che hanno compreso anche gli stessi italiani che mostrano sempre maggior interesse verso questo mondo innovativo e conveniente.

Prezzi medi delle auto usate

Quanto costano in media le auto usate in Italia? Il nostro mercato vanta il primato dei prezzi dell’usato più bassi in tutta Europa per cui il costo medio va dagli undicimila ai quindicimila euro mentre per gli altri Paesi questo sale di circa seimila euro. Il mercato risulta essere piuttosto conveniente in tutta Italia oltre ad essere sempre attivo e vivace, come dimostrano i dati della ripresa economica iniziata ai primi di giugno.

