Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti, via libera dalla commissione Finanze della Camera

Ok all'emendamento alla delega fiscale che alleggerisce le tredicesime e mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti.

29/06/2023

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. La commissione Finanze della Camera ha dato l'ok all'emendamento alla delega fiscale che alleggerisce le tredicesime e mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti.

Il testo prevede "l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima".

Sulla flat tax prevista invece una "complessiva valutazione, anche a fini prospettici" per l'anno 2023.

