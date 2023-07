lavoro e disabilità

Nasce Inclusyon società di recruiting specializzata in categorie protette: In Sicilia sono circa 15mila i lavoratori con disabilità

La Sicilia conta circa 15.000 lavoratori con disabilità sul suo territorio e presenta un tasso di occupazione pari al 4,4% del totale nazionale, di cui il 43% è rappresentato da donne e il 57% da uomini.

Resta rilevante lo svantaggio nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. Come rilevato dall’Istat e pubblicato in una nota del 2021, nonostante l’introduzione nel 1999 della normativa che favorisce l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (Legge 68/99), nel 2019, della popolazione italiana tra i 15 e i 64 anni, risultava occupato solo il 32,2% di coloro che soffrono di limitazioni gravi, contro il 59,8% delle persone senza limitazioni. Un dato che non è migliorato a seguito della pandemia da Covid-19. Nel nostro Paese infatti il tasso di occupazione generale dei lavoratori disabili continua a essere tra i più bassi in Europa.

Mondo del lavoro e mondo della disabilità: la fatica di incontrarsi

In Italia, stando alle ultime rilevazioni, i disabili disoccupati sono all’incirca 1 milione, ovvero circa la metà dei disoccupati totali: un tasso di disoccupazione molto elevato dovuto principalmente alla mancanza di canali di contatto efficienti e alla generale difficoltà di incontro tra lavoratori categorie protette e aziende. Nonostante infatti l’esistenza di un obbligo di legge per le aziende di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette e al di là di tutti i vantaggi che possono derivare dall’inclusione lavorativa di persone con limitazioni, mondo del lavoro e mondo della disabilità faticano ancora a convergere.

Inclusyon favorisce l’incontro tra aziende e categorie protette

Inclusyon nasce con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra aziende, pubbliche e private, e lavoratori appartenenti alle categorie protette. Con il suo team di esperti altamente qualificati, composto da professionisti delle risorse umane, psicologi abilitati e consulenti specializzati in Diritto del Lavoro, Inclusyon agevola l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette con progetti di ricerca e selezione flessibili, mirati e veloci.

La situazione in Sicilia

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha elaborato - attraverso l'analisi dei dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle informazioni fornite dalle imprese italiane tramite le dichiarazioni PID (Prospetto Informativo Disabili) - un profilo puntuale del lavoratore con disabilità.

I dati dichiarano che nel nostro Paese i dipendenti con disabilità sono quasi 360.000, principalmente uomini (58,7%). Nello specifico, osservando le singole regioni, la Sicilia conta circa 15.000 lavoratori con disabilità sul suo territorio e presenta un tasso di occupazione pari al 4,4% del totale nazionale, di cui il 43% è rappresentato da donne e il 57% da uomini.

I dati sull'occupazione delle persone con disabilità evidenziano come il settore pubblico e privato rappresentino due modelli di lavoro con profili professionali e canali di ingresso differenti. La situazione varia a livello nazionale, con il 24,3% degli occupati che lavorano in organizzazioni pubbliche tra Ministeri, strutture sanitarie, scolastiche e enti pubblici e il 75,7% dipendente presso aziende private. In particolare, la Sicilia è caratterizzata dal 62,9% dei dipendenti impiegati nel settore privato e il restante 37,1% nel settore pubblico.

