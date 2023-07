saldi estivi 2023

Partono i saldi estivi 2023 in Sicilia: durano 6 settimane

Secondo Confcommercio, ''sei italiani su 10 sono pronti agli acquisti in saldo''.

Pubblicata il: 06/07/2023

Al via i saldi in tutta Italia a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (14 luglio), Trentino Alto Adige. Anche per la Sicilia il termine è il 15 settembre.

Secondo Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro, pari a 95 euro pro capite per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Sei italiani su 10 sono pronti agli acquisti in saldo. Lo dice Confesercenti.

Fonte: Televideo

