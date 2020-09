FiberCop

Rete Unica, nasce la FiberCop nuova società Tim-Fastweb

Via libera del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti per creare una società della rete unica nazionale Tim-Fastweb.

Via libera del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti alla firma di una lettera di intenti con Tim per creare una società della rete unica nazionale per l'accelerazione dello sviluppo digitale dell'Italia.

Nasce così la FiberCop: il fondo americano Kkr, con 1,8 mld, ottiene il 37,5% della società (su un valore di 7,7 mld di euro), a cui sarà conferita la rete secondaria di Tim e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, joint-venture Tim-Fastweb. Questo con l'Ok della Tim, che deterrà il 58% della società e Fastweb il 4,5%.

