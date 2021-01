Saldi

Saldi flop, in Sicilia 6 commercianti su 10 temono crollo del 50%

In Sicilia i saldi invernali non decollano anzi affondano.

25/01/2021

I saldi invernali non decollano anzi affondano. E anche per questo weekend non si vede ancora la luce. Il calo delle vendite scontate quest’anno si attesta al momento tra -30% e -40% a livello nazionale con punte del -60 e -70% nelle grandi vie dello shopping a Roma e Milano.

In Sicilia, 6 commercianti su 10 del settore moda, si aspettano un crollo superiore al 50% in base a un sondaggio svolto a livello locale da Confesercenti e, il 69% degli intervistati teme di dovere adottare misure aziendali drastiche come la "riduzione del personale" e/o la "chiusura di punti vendita" mentre quasi il 12% dichiara di aver già chiuso un ramo d’azienda.

Fonte: Adnkronos

