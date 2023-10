superbonus

Superbonus, con il Decreto Anticipi aumenta di 15 miliardi il fondo

L'incremento per il 2023 è per ''consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi'.

19/10/2023

Aumenta di 15 miliardi di euro il fondo per il superbonus. Lo prevede il dl Anticipi, che accompagna la Manovra, pubblicato in Gazzetta ufficiale. L'incremento per il 2023 è per "consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi".

Il decreto ha oneri per 27,98 miliardi nel 2023. Per raccogliere i 15 miliardi, il governo "pesca" 3,1 miliardi dal definanziamento di una serie di programmi ministeriali, 2,53 dall'assegnazione a Cdp di titoli di Stato per il "Patrimonio Destinato". E ancora, 2,77 di versamento in entrata da Cdp, e 350 milioni di riduzione del fondo per la disabilità.

