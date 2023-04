''Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il papà dei carabinieri '' di Maristella Panepinto

presentazione libro

''Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il papÓ dei carabinieri '' di Maristella Panepinto

Il nuovo libro di Maristella Panepinto ''Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il papÓ dei carabinieri'' Ŕ il primo testo per bambini dedicato al Generale ucciso dalla mafia.

In occassione de ''La via dei Librai 2023'' Navarra Editore presenta il nuovo libro di Maristella Panepinto “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il papà dei carabinieri” è il primo testo per bambini dedicato al Generale ucciso dalla mafia.

Sabato 22 aprile ore 11:00 piazza Bologni (Isola Pasolini).

Presentazione in anteprima con i contributi di Fernando Asaro e Simona Dalla Chiesa. Intervengono: Dottore Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica a Marsala,

Rosario Castello, Generale Di Divisione dei Carabinieri. Elvira Terranova, giornalista

Maristella Panepinto, autrice .

La trama

Emanuele passeggia, tenuto per mano dal suo papà carabiniere, per la Caserma palermitana in cui ha vissuto per tanti anni con la sua famiglia Carlo Alberto Dalla Chiesa, e che oggi porta il suo nome. Emanuele vuole conoscere la sua storia, la storia del “Papà dei Carabinieri”. E così, da Saluzzo, cittadina del Piemonte dove è nato, fino a Palermo e a quel 3 settembre 1982, la sua vita scorre come un film sotto gli occhi di chi legge. Gli studi, la Resistenza, l’incontro con la prima moglie Dora Fabbo, gli incarichi sempre più impegnativi, la famiglia che si allarga con l’arrivo dei tre figli, Rita, Nando e Simona, i continui trasferimenti. Poi le sfide più difficili, il terrorismo e la mafia. Già, perché anche nelle favole c’è sempre l’eterno conflitto tra bene e male. E allora anche i tanti momenti difficili, che Dalla Chiesa ha dovuto affrontare, trovano spazio in questa favola nata dalla penna della giornalista Maristella Panepinto, che riesce a non interrompere la delicatezza del racconto neanche di fronte ai colpi di pistola, ai tanti uomini giusti caduti per mano della mafia, fino all’uccisione dello stesso Dalla Chiesa, della seconda moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo nel 1982.

