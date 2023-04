presentazione libro

''Dittico Artistico Spirituale'' di Liborio Asciutto

A Cefal¨, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Dittico Artistico Spirituale'' di Liborio Asciutto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2023 - 00:06:00 Letto 820 volte

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Cefalù, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, martedì 18 aprile 2023 alle ore 18,00 presso la Sala delle Capriate in Piazza Duomo a Cefalù, il volume di Liborio Asciutto “Dittico Artistico Spirituale. Le vetrate del Duomo di Cefalù, Via Crucis interreligiosa”.

Dopo i saluti di Daniele Tumminello, Sindaco di Cefalù, di Francesco Calabrese, Presidente del Consiglio comunale, di Don Domenico Messina, Delegato vescovile per la Basilica Cattedrale, di Valentina Portera, Presidente della Sede di BCsicilia di Cefalù, dialogheranno con l’autore Michele Canzoneri, Artista, autore delle vetrate della Cattedrale di Cefalù, e Maria Antonietta Spinosa, Docente alla Facoltà teologica di Sicilia. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Diretta sulla pagina Facebook BCsicilia Cefalù.

Il Dittico si dispiega secondo due percorsi. Nel primo, quello artistico, l’autore presenta le moderne vetrate realizzate dall’artista Michele Canzoneri: vetrate che coniugano composizioni astratte e tematiche bibliche, in un tripudio di colori e varietà di suggestioni, e che ben si affiancano al fulgore dei mosaici e alle eleganti strutture architettoniche del duomo di Cefalù. Nel secondo percorso, quello spirituale, il lettore è sollecitato a seguire, con profonda empatia, il cammino dell’Uomo sofferente, icona anche delle tensioni che Ebraismo, Cristianesimo e Islam devono affrontare per purificare se stessi e impegnarsi sulle vie dell'incontro e del dialogo.

Filosofo e teologo, Liborio Asciutto vive a Cefalù, dove è stato parroco e direttore dell'Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo e per quello del Turismo; docente di Storia e Filosofia presso vari Licei di Palermo e provincia; docente di Ecumenismo e Dialogo interreligioso presso l'Istituto di Scienze Religiose "M. Campo"; cofondatore del locale Centro Ecumenico "La Palma"; collaboratore di varie Editrici per pubblicazioni e traduzioni dal tedesco e dal francese.

Per informazioni: Email cefalu@bcsicilia.it, Tel. 320.6468568.

Fonte: BCsicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!