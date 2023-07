presentazione libro

''Gibigiane paesane. Novelle in dialetto siciliano'' di Gaetano Spinnato

Nell'ambito della manifestazione ''Le Notti di BCsicilia'', a Mistretta si presenta il libro ''Gibigiane paesane. Novelle in dialetto siciliano'' di Gaetano Spinnato.

29/07/2023

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 30 luglio 2023 alle ore 21,00, presso il Circolo Unione sito in via Nazionale, 1 a Mistretta, la presentazione del libro di Gaetano Spinnato “Gibigiane paesane. Novelle in dialetto siciliano” Edizioni Don Lorenzo Milani. Dopo i saluti istituzionali di Mario Di Franco, Presidente Circolo Unione, di Sebastiano Sanzarello, Sindaco di Mistretta, di Anna Laurà, della Casa editrice Don Lorenzo Milani, è previsto l’intervento di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Vincenzo Pinello, dell’Università degli Studi di Palermo, autore del saggio linguistico-testuale e di Filippo Giordano, Poeta Amastratino che nel libro cura l’introduzione. Relatore sarà Francesco Cuva mentre le letture tratte dal libro saranno a cura di Peppino Ciccia. Moderatrice dell’incontro Rosalinda Sirni. Sarà presente l’autore. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Unione, dalla Città di Mistretta e dall’Associazione BCsicilia.

L’opera del prolifico scrittore e poeta amastratino si colloca nel filone poco praticato e anche per questo molto prezioso della narrativa in dialetto. “I miei racconti nel dialetto del mio paese hanno due aspetti che, mi piace sottolineare, vanno di pari passo: sono letteratura in quanto narrazione di fatti con precise strategie linguistiche e testuali; e sono anche testimonianza, dato che luoghi, vicende e persone appartengono alla tradizione di Mistretta”. Una tradizione che adesso grazie all’autore è fissata sulla pagina.

Fonte: BCsicilia

