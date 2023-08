presentazione libro

''Il Pranzo'' di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara

A Ficarra si presenta il libro ''Il Pranzo'' di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” e all’interno della rassegna “Ficarra luogo del Gattopardo” si terrà giovedì 10 agosto 2023 alle ore 19,30, presso la Tensostruttura “Gattopardo” in Piazza Umberto I, a Ficarra, la presentazione del libro di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara “Il Pranzo”.

Dopo l’introduzione di Cettina Giallombardo, Presidente BCsicilia di Ficarra, i saluti di Basilio Ridolfo, Sindaco di Ficarra, e di Mauro Cappotto, Delegato alla cultura, dialogherà con l’autore Franco Tumeo.

L’iniziativa è organizzata da BCsicilia, dal Comune di Ficarra e dalla Stanza della Seta.

Per informazioni: Tel. 333.6837979 Email: ficarra@bcsicilia.it.

Il libro è la storia di un pranzo. Cioè di una cena perché quello che tutti noi chiamiamo pranzo “nell’aristocrazia palermitana avveniva di sera”. Non un pranzo ordinario, come tanti altri, ma un pranzo speciale con un ospite di Casa Reale, il Duca Amedeo D’Aosta. Una storia che Amedeo Mallandrino amabilmente racconta avvolgendoci nell’atmosfera del lusso raffinatissimo ed esagerato dell’aristocrazia siciliana negli anni del primo dopoguerra e, in particolare, di quel 24 aprile del 1924 alle nove di sera a Palazzo Cutò, in via Lincoln a Palermo.

Fonte: BCsicilia

