Laura L ''Un silenzio durato cinquecento anni'' - S. Di Natale V. Badalamenti

Giovedì 23 Agosto nella sala consiliare di Giardinello, si svolgerà l’evento presentazione spettacolo, LAURA L “Un silenzio durato cinquecento anni” Regia a cura di SIKELIA SV (acronimo degli autori, registi attori, Santa Di Natale e Vito Badalamenti

A fare gli onori di casa saranno Il sindaco di Giardinello Antonio De Luca, l’assessore Rosalba Caruso, e la giovanissima Domenica Di Piazza (detta Monica) che ha organizzato e voluto fortemente l’evento.

Eccezionalmente, il libro omonimo viene presentato con un’innovativa forma spettacolistica che mette insieme, teatro, canto, e relatori. La formula già testata precedentemente da Santa Di Natale, regista drammaturga e coautrice insieme a Vito Badalamenti di LAURA L, ha come scopo l’uso di una comunicazione dal forte potere suggestivo tipica dell’arte, per arrivare al cuore dei relatori e predisporli a una relazione più fluida ed empatica allo scopo di catturare gli utenti e non appesantirli con tecnicismi. Per la delicatezza degli argomenti trattati: femminicidio; terrorismo mediatico e linguistico, arte e Chiesa ieri e oggi, alla fine dello spettacolo si aprirà un dibattito con ospiti d’eccezione: la Senatrice Urania Papatheu; Arcivescovo S. Ecce. Mons Michele Pennisi; Mons. Salvia Salvatore; Avvocato Salvia Francesca, Assessore Rosy Pennino; Dott.essa Angela Ganci.

Relatori: Prof.essa Loretta D’Antonio; Project manager Katia Giordano.

Attori presenti in sala: Davide Leonardi; la cantante attrice Alessandra Gallina.

Nell’ottica di valorizzazione delle eccellenze locali, abbiamo fortemente voluto in sala le giovani promesse della lirica: Iole Gaglio e Giuseppe Provenzano.

Ospite d’eccezione il tenore Daniele Lo Piccolo.

