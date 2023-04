Festa della Liberazione

25 aprile, il 58% degli italiani lo trascorrerà fuori casa

C'è chi andrà al mare, chi in campagna per rilassarsi, chi visiterà musei e mostre e chi approfitterà della festività per riunirsi con parenti e amici.

Pubblicata il: 24/04/2023

Il 58% degli italiani, 6 su 10, passerà il 25 aprile fuori casa. C'è chi andrà al mare, chi in campagna per rilassarsi, chi visiterà musei e mostre e chi approfitterà della festività per riunirsi con parenti e amici. Lo si apprende dall'analisi Coldiretti-Ixè, che sottolinea come circa 9 milioni di italiani faranno una vera e propria vacanza grazie al lungo ponte.

Dopo la pandemia torna la convivialità a tavola nelle case, al ristorante, all'aria aperta o in agriturismo, dove per il ponte alloggeranno in 400.000.

Fonte: Televideo

