Accordo sul grano, Medvedev: ''Nella sua forma attuale non è necessario''

''La Russia sarà in grado di aiutare i suoi paesi partner senza questa intesa'', afferma Dmitry Medvedev.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2023 - 00:03:00 Letto 830 volte

L'accordo sul grano nella sua forma attuale non è necessario, la Russia sarà in grado di aiutare i suoi paesi partner senza questa intesa. Ad affermarlo è Dmitry Medvedev, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, in un articolo per Rossiyskaya Gazeta.

Secondo Medvedev, "la dipendenza dai prodotti agricoli e alimentari del nostro paese si è realizzata ovunque, da qui gli infiniti rituali sul tema dell'affare del grano. Anche se è già chiaro a tutti che nella sua forma attuale non è necessario e deve essere concluso", ha detto il politico.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

