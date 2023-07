Al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, Meloni: ''Gli auguro una vita di serenità e successi'' *VIDEO*

Patrick Zaki

Al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, Meloni: ''Gli auguro una vita di serenitÓ e successi'' *VIDEO*

Al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, che ieri era stato condannato dal Tribunale egiziano ad altri tre anni.

Pubblicata il: 19/07/2023

''Voglio ringraziare per questo gesto molto importante Al Sisi. Fin dal nostro primo incontro a novembre non ho mai smesso di porre la questione, ho sempre riscontrato la sua attenzione e disponibilità". Così il premier Giorgia Meloni in un video: ringrazio intelligence e diplomatici, italiani ed egiziani, che non hanno smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata. A Zaki "auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e successi". Domani sarà in Italia.

Al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, che ieri era stato condannato dal Tribunale egiziano ad altri tre anni. Zaki era stato arrestato ieri dopo la sentenza. Aveva già trascorso 22 mesi in carcere.

La notizia della grazia è arrivata mentre a Roma partiva a Piazza del Pantheon un presidio di Amnesty International per protestare contro la condanna dell'attivista e ricercatore egiziano laureato all'Università di Bologna.

Fonte: Televideo

