Ambra Angiolini dedica post ad Asia Argento: ''Lei è tutti i viaggi che non ho fatto''

Sui social la foto insieme, con testo identico e hashtag #inprogress.

Ambra e Asia. Asia e Ambra. Con un post identico sui social Ambra Angiolini e Asia Argento annunciano un progetto che vede insieme. "A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa", scrivono entrambe sui profili Instagram ufficiali accanto ad una foto che le ritrae sdraiate accanto su un letto.

L'hashtag è #inprogress.

