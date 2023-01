Armi Ucraina

Armi Ucraina, Biden ringrazia gli alleati: ''Italia sta fornendo artiglieria''

"L'Italia sta fornendo artiglieria all'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Nel suo intervento Biden ha elencato i Paesi dell'alleanza che stanno contribuendo alla difesa di Kiev con sistemi di difesa aerea, artiglieria e veicoli blindati, citando tra gli altri, oltre l'Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Francia, Slovacchia, Canada, Norvegia, Polonia e Svezia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha citato anche l'Italia, per il fatto che "sta inviando artiglieria in Ucraina, tra i Paesi a cui sono andati i suoi ringraziamenti per il continuo intensificare l'impegno". Biden ha citato, tra gli altri, gli aiuti inviati o promessi da Regno Unito, Francia, Norvegia, Canada, Slovacchia, Danimarca, Polonia e Svezia.

