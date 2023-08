Barbie

Barbie campione da incassi al cinema: superato un miliardo di dollari nel mondo

Il film Barbie, che è interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è al primo posto da tre settimane e ha superato 400 milioni in patria e 500 milioni all'estero più velocemente di qualsiasi altro film.

Pubblicata il: 07/08/2023

Un vero record quello del film Barbie, scritto e diretto da Greta Gerwig: a meno di venti giorni dall'uscita ha superato il miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo.

Si tratta della prima volta che una pellicola di una regista donna raggiunge questi risultati al box office. Superato il precedente primato detenuto dalla collega Patty Jenkins con Wonder Woman.

Il film Barbie, che è interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è al primo posto da tre settimane e ha superato 400 milioni in patria e 500 milioni all'estero più velocemente di qualsiasi altro film, inclusi quelli di Harry Potter. "Non accade spesso che le performance di una pellicola ci lascino senza parole, ma Barbie ha spazzato via anche le nostre previsioni più ottimistiche", hanno affermato Jeff Goldstein e Andrew Cripps, che supervisionano la distribuzione nazionale e internazionale.

