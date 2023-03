Coronavirus

Covid-19, Oms: ''Siamo fiduciosi, quest'anno saremo in grado di dire fine alla pandemia''

''Il numero di decessi a livello settimanale che vengono segnalati è ora inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola 'pandemia' tre anni fa'', sottolinea il direttore generale dell'Orms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pubblicata il: 14/03/2023

"Sono fiducioso che a un certo punto quest'anno saremo in grado di dire che il Covid è finito come un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e come una pandemia". Ne è convinto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Il numero di decessi a livello settimanale che vengono segnalati è ora inferiore rispetto a quando abbiamo usato per la prima volta la parola 'pandemia' tre anni fa. Il miglioramento è significativo - ha proseguito il numero uno dell'Oms -. Se non lo faremo, ripeteremo il ciclo di panico e abbandono che è stato per decenni il segno distintivo della risposta globale alle epidemie e alle pandemie".

Fonte: TGCOM24

