''Dove c'è il sole tour'', Gigi D'Alessio annuncia una quinta data per Palermo

A grande richiesta, Gigi D'Alessio, annuncia un quinto live della sua tournée estiva ''Dove c'è il sole tour'' nel capoluogo siciliano, il 30 agosto al Teatro di Verdura.

Non sono bastati quattro concerti per contenere l’affetto dei fan palermitani per Gigi D’Alessio, e così l’artista a grande richiesta annuncia un quinto live della sua tournée estiva “Dove c’è il sole tour” nel capoluogo siciliano, il 30 agosto al Teatro di Verdura.

L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti del “Dove c’è il sole Tour”, prodotto da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali; RTL 102.5 è partner ufficiale di tutti i concerti.

Di seguito il calendario di “Dove c’è il sole tour” in Sicilia:

17, 18 e 19 agosto PALERMO - Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO - Teatro Valle Dei Templi

30 agosto PALERMO – Teatro di Verdura Nuova data

1° settembre PALERMO- Teatro di Verdura

3 settembre TAORMINA(ME) -Teatro Antico

