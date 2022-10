Guerra Ucraina-Russia

Esplosioni nel centro di Kiev, Putin: ''Attacchi sono risposta dura ad atti di terrorismo dell'Ucraina''

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli attacchi sull'Ucraina sono una risposta agli atti di ''terrorismo'' di Kiev, compreso quello al ponte di Crimea.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli attacchi sull'Ucraina sono una risposta agli atti di "terrorismo" di Kiev, compreso quello al ponte di Crimea. Putin ha inoltre avvertito che la risposta di Mosca sarà "dura" se l'Ucraina continuerà a compiere attacchi terroristici sul territorio russo. Il "regime di Kiev utilizza da tempo metodi terroristici: questi sono gli omicidi di personaggi pubblici, giornalisti, scienziati", ha aggiunto.

"Questa mattina - ha detto ancora Putin -, su suggerimento del ministero della Difesa e secondo il piano dello Stato maggiore russo, è stata lanciata una massiccia offensiva aerea, marittima e terrestre ad alta precisione e a lungo raggio contro impianti energetici, di comando militare e di comunicazione dell'Ucraina".

"Se i tentativi di compiere attacchi terroristici sul nostro territorio continuano, le risposte della Russia saranno dure e in scala corrisponderanno al livello di minacce poste alla Federazione Russa", ha affermato secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass.

"Il regime di Kiev ha cercato di far saltare in aria una delle sezioni del gasdotto Turkish Stream", ha affermato ancora Putin. Lo riporta Ria Novosti. "Ma una serie di altri attacchi terroristici e tentativi di crimini simili sono stati commessi contro impianti di energia elettrica e infrastrutture per il trasporto del gas del nostro Paese, incluso il tentativo di far saltare una delle sezioni del sistema di trasmissione del Turkish Stream. Tutto ciò è dimostrato da dati oggettivi, compresa la testimonianza degli stessi autori, detenuti, di questi attacchi terroristici", ha detto il leader del Cremlino.

L'FSB, i servizi della Federazione Russa, hanno annunciato il 22 settembre di aver impedito un attacco terroristico dei servizi speciali ucraini a un impianto di petrolio e gas che fornisce energia alla Turchia e all'Europa.

Fonte: TGCOM24

