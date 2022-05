Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky: ''Non conduciamo operazioni militari in territorio russo''

''Le operazioni militari sono attualmente in corso solo all'interno dei confini dell'Ucraina'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 03/05/2022

"Le operazioni militari sono attualmente in corso solo all'interno dei confini dell'Ucraina e non si sono estese alla Russia". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista ad Al-Arabiya.

"L'esercito ucraino non conduce operazioni militari sul territorio russo", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

