Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina, Biden invia 3mila soldati Usa per rafforzare la Nato

Il presidente Joe Biden ha approvato l'invio di ulteriori 3mila soldati Usa per rafforzare il fianco orientale della Nato. Lo riferisce il portavoce del Pentagono, John Kirby.

Le truppe, alle quali si aggiungeranno 1.000 uomini in Germania, andranno in Polonia e Romania, come annunciato nei giorni scorsi.

Fonte: TGCOM24

