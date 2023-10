Medio Oriente

Israele, Meloni sente Emiro Qatar e Presidente degli Emirati Arabi Uniti: ''Condivisa la necessità di lavorare per una rapida de-escalation''

12/10/2023

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale.

Meloni ha avuto una conversazione telefonica con l’Emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Nel corso dello scambio di vedute è stata data massima rilevanza alla necessità di lavorare per una rapida de-escalation al fine di evitare un ulteriore allargamento del conflitto e sostenere gli sforzi in corso di mediazione per il rilascio degli ostaggi.

La conversazione telefonica è stata anche l’occasione per un aggiornamento sulla preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.

Fonte: Governo

Fonte Immagine: GOVERNO

