Jet russo danneggia drone Usa, Mosca: ''Caduto per manovra brusca''

Siamo stati costretti a farlo cadere in mare, incidente 'sconsiderato'". Mosca: "Drone caduto a causa delle sue brusche manovre'', afferma il Pentagono.

Un drone militare statunitense senza pilota si è scontrato con un caccia russo nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. Le forze statunitensi hanno quindi dovuto abbattere il drone: lo ha annunciato il Pentagono denunciando l'azione dei russi "sconsiderata, non sicura e poco professionale" che ha causato l'incidente. La Difesa Usa ha precisato che il jet da combattimento ha colpito l'elica di un drone militare “Reaper”, costringendo gli Usa a farlo cadere nel Mar Nero.

Il Pentagono: "Siamo stati costretti a farlo cadere in mare, incidente 'sconsiderato'". Mosca: "Drone caduto a causa delle sue brusche manovre".

L'ambasciatore russo, Anatoly Antonov, è arrivato al Dipartimento di Stato americano, dove è stato convocato in seguito alla collisione tra un drone americano e un caccia russo sul Mar Nero. Lo riferisce la Cnn, spiegando che il diplomatico non ha risposto alla richiesta di commenti. Antonov dovrebbe incontrare il vice Segretario di Stato per gli affari europei, Karen Donfried, ha detto un alto funzionario del Dipartimento di Stato. Antonov è stato convocato per "trasmettere le nostre forti obiezioni", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia, Lynne Tracy, "ha trasmesso un messaggio forte al ministero degli Affari esteri russo", ha affermato Price.

