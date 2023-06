Patto sulla migrazione

Patto sulla migrazione Ue, Meloni: ''Passi avanti, Il problema ce lo abbiamo tutti''

''Il problema ce lo abbiamo tutti e occorre risolverlo all'inizio, alla partenza. Sono soddisfatta'', ha detto la premier Giorgia Meloni.

Pubblicata il: 09/06/2023

''Il problema ce lo abbiamo tutti e occorre risolverlo all'inizio, alla partenza. Sono soddisfatta di essere riuscita a porre la questione perché è il modo per affrontare la questione insieme così come sono soddisfatta del viaggio che faremo domenica con la presidente Von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte in Tunisia per affrontare un'altra grande questione che è italiana ma anche europea''. Così la premier Giorgia Meloni a Manduria. '

''Quando noi non riusciamo a reggere i flussi migratori, in qualche modo il problema diventa di tutti'', ha aggiunto.

