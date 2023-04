spazio

Putin punta allo spazio: ''Russia dovrebbe riavviare il progetto lunare e le missioni sui pianeti''

''Abbiamo di fronte enormi compiti di ricerca in questa sfera e devono essere implementati in modo coerente'', ha detto Putin.

Pubblicata il: 13/04/2023

Il presidente russo Vladimir Putin punta allo spazio. Come riporta la Tass, secondo il presidente la Russia dovrebbe riavviare il progetto lunare interno e le missioni su altri pianeti. "Abbiamo di fronte enormi compiti di ricerca in questa sfera e devono essere implementati in modo coerente", ha detto Putin in una conferenza stampa per la serata di gala in onore del Cosmonautics Day.

Per fare questo, "prima di tutto è necessario riavviare il nostro programma lunare e le missioni su altri pianeti del sistema solare il più rapidamente possibile" ha spiegato il presidente russo. Mosca aumenterà gli investimenti nel settore. Durante un incontro con Yury Borisov, capo della società spaziale statale Roscosmos, Putin ha dichiarato che gli stanziamenti di bilancio per il finanziamento delle attività spaziali russe quest'anno supereranno i 251 miliardi di rubli (3,1 miliardi di dollari).

Il presidente russo ha anche dichiarato che la Russia ha bisogno di aumentare la produzione di satelliti domestici: "Dobbiamo concentrarci sull'uso dello spazio vicino alla Terra. Per fare questo, insieme al business della tecnologia, dovremmo aumentare in modo significativo la produzione di satelliti, passare dal lavoro di sviluppo all'assemblaggio".

Con Borisov, lo Zar ha anche discusso la creazione della futura stazione orbitale russa. Il governo russo ha deciso di estendere il funzionamento del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale fino al 2028. Borisov ritiene che "il tempo scorre veloce" e che "non dovrebbero essere consentite interruzioni nei voli spaziali". La bozza progettuale della nuova stazione sarà pronta in estate. Putin ha concluso dicendo che "una delle funzioni e degli obiettivi" della stazione orbitale russa sarà quella di preparare l'attuazione dei piani di Mosca riguardanti la Luna.

Fonte: Rai News

