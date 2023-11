Rai Cultura, ''Geo'' fa tappa a Palermo

Geo a Palermo

All'interno del programma, la rubrica ''Insieme. Cittadini per la comunità'', si parlerà di una bellissima iniziativa che prende vita a Palermo.

Giovedì 16 novembre dalle 16.20 su Rai3 nuovo appuntamento con "Geo", il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

All'interno del programma, la rubrica "Insieme. Cittadini per la comunità", la storia che verrà raccontata in questa puntata è stata segnalata dal pubblico e ci farà conoscere, Amelia Bucalo Triglia, presidente Associazione "Elementi creativi", per parlare di una bellissima iniziativa che prende vita a Palermo, in un quartiere che si trova alla periferia. Incontriamo Amelia Bucalo Triglia, presidente Associazione "Elementi creativi".

