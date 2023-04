Sanzioni Russia

Sanzioni Russia, Mosca: ''Bruxelles non ha capito che effetti negativi hanno avuto sull'Ue''

''Le conseguenze negative per l'Ue sono molto più alte di quanto si potesse immaginare'', ha scritto su Twitter il rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov.

14/04/2023

Bruxelles non ha imparato dagli effetti negativi che le sanzioni contro la Russia hanno avuto sull'Unione Europea, ha detto il rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov.

"La maratona delle sanzioni è in corso. Per quanto riguarda la Russia i risultati sono modesti, molto meno significativi di quanto previsto. Le conseguenze negative per l'Ue sono molto più alte di quanto si potesse immaginare. La maratona continuerà", ha scritto su Twitter.

Fonte: Rai News

