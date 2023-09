Vacanze a settembre

Turismo, sono 11,5 mln italiani che hanno scelto di andare in vacanza a settembre

Settembre per 1 su 3 è il miglior mese per viaggiare, ed è preferito da 1 su 4 perché i territori sono animati da eventi culturali, spettacoli e iniziative.

08/09/2023

Gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza a settembre sono 11,5 milioni. Si parte una o più volte nell'ultima parte dell'estate, per un totale di 12,5 mln di partenze. Spesa complessiva circa 5,2 miliardi di euro. Così l'Osservatorio Turismo Confcommercio-Swg.

Viaggi di 7 giorni o più solo per il 18%, mentre oltre il 60% prevede al massimo 1 o 2 notti fuori. Settembre per 1 su 3 è il miglior mese per viaggiare, ed è preferito da 1 su 4 perché i territori sono animati da eventi culturali, spettacoli e iniziative.

