Ucraina, il Cardinale Zuppi da Biden: Piena disponibilità a iniziative umanitarie

Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, il Cardinale Zuppi da Biden: Piena disponibilitÓ a iniziative umanitarie

DisponibilitÓ a iniziative in ambito umanitario, particolarmente per i bambini e le persone pi¨ fragili, sia per dare risposta a tale urgenza che per favorire percorsi di pace.

"Piena disponibilità a sostenere iniziative in ambito umanitario, particolarmente per i bambini e le persone più fragili, sia per dare risposta a tale urgenza che per favorire percorsi di pace". E' quanto ha assicurato, afferma una nota della sala stampa vaticana, il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden all'inviato del papa Matteo Zuppi che è stato ricevuto alla Casa Bianca assieme ai membri della delegazione della Santa Sede. Un incontro, prosegue il vaticano, che "si è svolto in un clima di grande cordialità e di ascolto reciproco".

