Corea del Nord-Russia

Ucraina, Kim scrive a Putin: ''Pieno sostegno della Corea del Nord all'invasione''

In un messaggio inviato per celebrare la festa nazionale della Russia, Kim ha promesso ''pieno sostegno'' dal suo regime all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2023 - 10:31:28 Letto 806 volte

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un un ha promesso di "stringere le mani" a Vladimir Putin in un messaggio che ha segnato un altro passo nell'approfondimento dei legami tra Nordcorea e Russia. In un messaggio inviato per celebrare la festa nazionale della Russia, Kim ha promesso "pieno sostegno" dal suo regime all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

E' quanto si legge in una nota dell'agenzia di stampa ufficiale Kcna. "La giustizia vincerà sicuramente e il popolo russo continuerà ad aggiungere gloria alla storia della vittoria".

Fonte: Televideo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!