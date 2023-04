Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, la minaccia di Medvedev: ''Scomparirà perché nessuno ne ha bisogno''

''Nessuno sul pianeta ha bisogno di una simile Ucraina. Ecco perché non esisterà'', ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev è convinto che l'Ucraina scomparirà perché nessuno ne ha bisogno. Lo riporta la Tass citando un post sull'argomento scritto da Medvedev sulla sua pagina su VKontakte.

La pubblicazione dell'ex presidente russo è divisa in sei punti in cui Medvedev sostiene perché l'Ucraina non è necessaria, rispettivamente, a Europa, Stati Uniti, Africa e America Latina, Asia, ma anche alla Russia, e infine agli stessi cittadini ucraini.

Medvedev ha anche definito l'attuale stato ucraino "un malinteso generato dal crollo dell'Urss". "E quindi non abbiamo bisogno di una sub-Ucraina - ha scritto -. Abbiamo bisogno della Grande Russia".

Quanto agli stessi ucraini, osserva Medvedev, "sono costretti a vivere in costante ansia e paura e vogliono andare ovunque. Nessuno sul pianeta ha bisogno di una simile Ucraina. Ecco perché non esisterà".

