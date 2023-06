Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Putin: ''Mancano vari tipi di armamenti, pronti a usare uranio impoverito''

Alla Russia mancano vari tipi di armamenti, in particolare ''munizioni ad alta precisione, droni''.

Pubblicata il: 14/06/2023

Il conflitto in Ucraina ha mostrato che nelle forze armate russe c'erano "generali da parquet", cioè da ricevimento, non adatti alla guerra. Lo ha detto Vladimir Putin, aggiungendo che altri ufficiali più efficienti hanno cominciato a "emergere dall'ombra e vanno promossi".

Alla Russia mancano vari tipi di armamenti, in particolare "munizioni ad alta precisione, droni ecc...", ha velato. Poi assicura: "Colpiremo in modo selettivo, non i civili". Ma "pronti a usare proiettili a uranio impoverito se le forze di Kiev li utilizzeranno".

Fonte: Televideo

