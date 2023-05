Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Non voglio preparare la Russia alla nostra controffensiva, le persone si aspettano che sarà qualcosa di enorme''

''Non voglio preparare la Russia su come e in quali direzioni andremo nella controffensiva, sulla quale la maggior parte delle persone si aspetta che sarà qualcosa di enorme'', ha affermato Volodymyr Zelensky.

08/05/2023

"Credo che più vittorie avremo sul campo di battaglia, più persone crederanno in noi, il che significa che riceveremo più aiuto". Lo ha affermato Volodymyr Zelensky in un'intervista al Washington Post.

"Non posso dirvi quali Paesi o città o quali confini possano rappresentare per noi un successo significativo e quali invece siano da considerare nella media una volta che saranno riconquistati", ha dichiarato il presidente ucraino.

"Non voglio preparare la Russia su come e in quali direzioni andremo nella controffensiva, sulla quale la maggior parte delle persone si aspetta che sarà qualcosa di enorme", ha concluso.

