Ucraina, Zelensky: ''Putin ha deciso di ucciderci tutti, ha le braccia insanguinate fino ai gomiti''

Secondo il presidente Zelensky, gli ucraini stanno lottando per il diritto di essere umani, ma il desiderio di Putin è quello di offrire un'esistenza da schiavo, ma non capisce che questo è impossibile.

"Putin ha deciso di ucciderci tutti. Tutti coloro che non sono d'accordo con l'ideologia assolutamente fascista del presidente Putin". Lo ha detto il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista ai media africani. La notizia è riportata dalla Pravda ucraina. Secondo il presidente, gli ucraini stanno lottando per il diritto di essere umani, ma il desiderio di Putin è quello di offrire un'esistenza da schiavo, ma non capisce che questo è impossibile.

Zelensky ha aggiunto che Putin comprende solo la forza. Il coraggio dell'aggressore, ha sottolineato il presidente, si basa sulle armi che ha e sui milioni di persone che possono essere gettate nella guerra. Il Presidente ucraino ha proseguito: "Siamo andati a Bucha. Fosse comuni. Persone con le mani legate ai piedi, morti violente, torturati. Chi è pronto a parlare con questo maniaco? Putin ha le braccia insanguinate fino ai gomiti".

