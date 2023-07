Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Putin sta perdendo controllo sulla Russia, il suo potere si sta sgretolando''

La risposta di Vladimir Putin alla ribellione del gruppo paramilitare Wagner è stata ''debole'', e il presidente russo ''sta perdendo il controllo sulla sua gente''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2023 - 08:52:24 Letto 730 volte

La risposta di Vladimir Putin alla ribellione del gruppo paramilitare Wagner è stata "debole", e il presidente russo "sta perdendo il controllo sulla sua gente". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista concessa alla Cnn.

"Abbiamo visto che il presidente russo non ha il pieno controllo. Il fatto che la milizia Wagner si sia mossa in profondità in Russia e abbia preso il controllo di alcune regioni mostra quanto sia facile. Tutto quel potere verticale di cui disponeva Putin si sta sgretolando".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!