Ucraina, Zelensky: ''Tank polacchi già sul campo di battaglia, più aiuti militari arrivano, più velocemente cambierà la situazione''

Secondo quanto riportato da Unian, Zelensky ha anche stabilito con Varsavia un pacchetto di aiuti militari molto importante.

06/04/2023

I carri armati polacchi sono già sul campo di battaglia. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con il premier polacco Mateusz Morawiecki, in Polonia.

"Abbiamo concordato qualcosa che darà a ciascuno di noi, a ciascun soldato, più forza. Abbiamo davvero bisogno di questa forza ora", ha detto il presidente ucraino senza però rivelare il contenuto degli aiuti.

"Sono lieto di affermare che i nostri precedenti accordi sono già stati rispettati. C'è un'evidente leadership polacca nella coalizione dei tank. I carri armati polacchi sono già sul campo di battaglia in Ucraina", ha concluso Zelensky.

"Più aiuti militari arrivano in Ucraina, più velocemente cambierà la situazione a Bakhmut e in altre aree del fronte". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che è in visita in Polonia e "ha esaminato i campioni dell'equipaggiamento militare che Varsavia intende trasferire in Ucraina"

Fonte: Rai News

