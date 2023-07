Vertice Nato

Vertice Nato di Vilnius, Zelensky: ''Manca una settimana, sarà un momento chiave per la sicurezza nostra ed Europea''

''Lavoriamo con i partner il più possibile in modo che la nostra sicurezza comune a Vilnius vinca'', ha scritto in un post su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2023 - 00:04:00 Letto 727 volte

"Manca esattamente una settimana al vertice Nato di Vilnius. Una settimana fino a un momento chiave per la nostra sicurezza comune in Europa. Lavoriamo con i partner il più possibile in modo che la nostra sicurezza comune a Vilnius vinca. Tutto dipende da loro". Lo ha scritto in un post su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in merito al vertice Nato in programma nella capitale della Lituania.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!