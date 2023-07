Von der Leyen: ''Lavoriamo per il grano ucraino sui mercati mondiali''

"Dopo gli spietati attacchi russi di oggi a Odessa e la decisione di bloccare la Black Sea Grain Initiative, lavoreremo insieme per sostenere l'introduzione dei prodotti agroalimentari ucraini sui mercati mondiali". Lo ha scritto su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo il colloquio telefonico avuto con il premier ucraino Denys Shmyhal, con cui "abbiamo anche fatto il punto sui progressi della ricostruzione".

Good to talk to @Denys_Shmyhal



After today’s ruthless Russian attacks on Odessa and the decision to block the Black Sea Grain Initiative, we will work together to support bringing Ukrainian agrifoods to world markets.



We also took stock of progress on reconstruction.