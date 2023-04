Zelensky: ''Evitare che Russia utilizzi centrali nucleari per ricattare Ucraina e mondo''

"Trentasette anni fa, l'incidente della centrale nucleare di Chernobyl ha lasciato un'enorme cicatrice in tutto il mondo. È passato più di un anno dalla liberazione dell'impianto dall'invasore. Dobbiamo fare di tutto per evitare che lo stato terrorista utilizzi le centrali nucleari per ricattare l'Ucraina e il mondo", scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

37 years ago, the Chornobyl NPP accident left a huge scar on the whole world. It’s been more than a year since the liberation of the plant from the invader. We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail 🇺🇦 and the world. pic.twitter.com/q1QNDniXg4