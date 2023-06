Guerra Ucraina-Russia

Zelensky: ''Soldati russi in lotta disperata di fronte alla controffensiva ucraina, la Russia perderà la guerra''

''Il nostro popolo eroico, le nostre truppe in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2023 - 00:06:00 Letto 746 volte

"La Federazione Russa sta combattendo una lotta disperata di fronte alla controffensiva ucraina perché se il Cremlino perde questa battaglia, alla fine perderà la guerra". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista a "NBC News".

“Il nostro popolo eroico - dice Zelensky -, le nostre truppe in prima linea stanno affrontando una resistenza molto dura. Perché per la Russia, perdere questa campagna in realtà significa perdere la guerra”.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!