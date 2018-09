Intervista Piepoli

Intervista esclusiva. Sondaggi. Piepoli ''nessun sorpasso. Testa a testa M5s-Lega'' La classifica del gradimento ministri

''Italiani innamorati. Opposizione? il potere logora chi non ce l'ha''

di Dario Tiengo | Pubblicata il: 06/09/2018 - 14:59:11 Letto 392 volte

- Bongiorno, Tria, Costa, Giorgetti e Moavero Milanesi i primi cinque. Seguono Salvini e Di Maio. Giorgetti premiato per il modo di porsi da consulente saggio.

- Non siamo dell’idea che ci sia stato un sorpasso tra Lega e M5s. Sono pressochè alla pari. Salgono e scendono, a rotazione con piccoli spostamenti

- Gli italiani sono innamorati, per ora non vedono altro che il governo. L’opposizione non esiste.

di Dario Tiengo - Nicola Piepoli è uno dei padri dei sondaggi nel nostro Paese, un decano che ha fatto scuola e che dice la sua in modo importante e qualificato. Da molti anni la politica sempre più si affida ai sondaggi e, quindi, anche i campioni su cui si basano le ricerche sono sempre più precisi. Sono un riferimento importante che spesso determina le azioni dei politici e le strategie di comunicazione. Dopo i primi 100 giorni si iniziano a profilare dati indicativi sull’attività del governo. Abbiamo chiesto al professor Piepoli i risultati delle ricerche più recenti. Ne è un uscito un quadro rassicurante per la maggioranza. Con qualche curiosità

Professore, che livello di gradimento c’è rispetto ai ministri di questo governo?

Piepoli- I primi della classe fra i ministri sembrano la fotocopia dei ministri primi della classe del governo precedente. Voti alti e alte percentuali di fiducia.

Stiamo parlando degli stessi dicasteri…

Piepoli - Esatto. Fotocopia riferita più che altro alla carica del ministro. Fra i primi cinque c’è il ministro dell’economia così come nel precendente governo. Questo perché, col tempo, gli italiani hanno imparato ad apprezzare cosa significa essere ministro dell’economia e quindi danno un valore a priori a chi ricopre quella carica.

A questo punto la classifica dei ministri non può mancare. Ce la può dire?

Piepoli - I primi 5 superano il 50% di fiducia e questo è un fatto abbastanza raro, Appena sotto il 50 ce ne sono altri due. Al primo posto c'è Giulia Bongiorno, Ministro della Pubblica Amministrazione, al secondo il ministro Giovanni Tria Ministro del Mef, terzo Sergio Costa Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quarto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che pur non essendo un ministro ha conquistato un posto rilevante per il suo modo di porsi come un consulente saggio, quinto il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

E Salvini e Di Maio?

Piepoli - Sono i due appena sotto il 50% con Salvini al sesto e Di Maio praticamente attaccato, a un punto.

Ma Salvini e Di Maio sono di gran lunga più visibili mediaticamente degli altri. Come si spiega?

Piepoli - Dipende da come costruiamo l’indicatore che è basato sulla conoscenza. Il Ministro Bongiorno può benissimo essere conosciuta al 30% mentre Salvini all’80%. Così è l’80% che giudica Salvini che in termini di probabilità statistica presenta anche i giudicanti negativi mentre Bongiono che ha il 30% di conoscenza, magari ha meno negativi quindi automaticamente sale al primo posto.

Da agosto si parla del sorpasso della Lega su M5s. Le risulta?

Piepoli - Non siamo dell’idea che ci sia stato un sorpasso tra Lega e M5s. Sono pressochè alla pari. Salgono e scendono, a rotazione con piccoli spostamenti

Che paese vede negli ultimi sondaggi che umore c’è ?

Piepoli - Favorevole al governo, non c’è dubbio. Questi lavorano

E l’opposizione come è messa?

Piepoli - Gli italiani sono innamorati, per ora non vedono altro che il governo. L’opposizione non esiste. Ricordiamoci di Andreotti che diceva ‘il potere logora chi non ce l’ha’ . Loro non ce l’hanno. Il governo non logora chi ha il potere, firmato Giulio Andreotti. Per adesso è così

Fonte: Tribunapoliticaweb - rql Network

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!