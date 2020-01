Al Policlinico di Palermo, esperienze di buona sanità

Buona sanitą

Al Policlinico di Palermo, esperienze di buona sanitą

Un elogio all'Equipe medica dell'Ortopedia del Policlinico di Palermo.

Pubblicata il: 25/01/2020

In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, e specialmente in Sicilia, di carenze di personale medico e paramedico, di assenza di materie atte allo svolgimento della professione medica, perfino di farmaci, appare opportuno evidenziare anche la buona sanità. Questo elogio nasce dalla mia personale esperienza, vissuta nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo, diretto dal professor Lawrence Camarda, eccezionale chirurgo, per l’elevato livello di competenze umane personali e dell'equipe medica. Sono medici esperti e competenti, carichi di umanità che si respira in tutto il reparto anche dal personale paramedico, sempre gentile e disponibile. Seguita ed assistita anche psicologicamente e moralmente dagli straordinari medici anestesisti dott. Danilo Canzio e dott. Luigi Infantino a cui va la mia personale gratitudine che, nel mio caso specifico, si sono rivelati fondamentali per la loro determinazione e coraggio nonostante l'elevato rischio operatorio. E un ringraziamento anche ai giovani specializzandi del reparto, che lavorano incessantemente con dedicate attenzioni.

Insomma anche Palermo vanta un'eccellenza nazionale, costituita da personale altamente qualificato e generoso, che tra le infinite difficoltà socio-economiche di oggi, continua a credere con fermezza nella propria difficile nobile missione, dando anche sostegno morale e psicologico ai tanti come me, che in un attimo, hanno visto la propria vita in pericolo.

Grazie.

Francesca De Luca

