visite senologiche gratuite

Ottobre Rosa, il Camper di Salute Donna a Palermo: visite senologiche gratuite

Palermo sarà l'unica città italiana fuori dalla Lombardia a promuovere questa campagna di prevenzione e informazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2023 - 14:36:25 Letto 857 volte

Sabato 27 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, in piazza Generale Luigi Cadorna sarà attivo il Camper di Salute Donna che accoglierà donne dai 20 anni, pertanto senza il limite d'età previsto dal Sistema sanitario nazionale, offrendo la possibilità di accedere gratuitamente a visite senologiche, consulti sullo stato di salute e su eventuali fattori di rischio, oltre a consigli utili sui corretti stili di vita (prevenzione primaria) con medici specialisti che offriranno il servizio presso il camper per la prima volta all'Albergheria. Lo screening mammografico sarà previsto solo per soggetti over 50.

L'iniziativa è promossa da Salute Donna, Associazione di volontariato con sede a Milano, che promuove percorsi di prevenzione, cura, sostegno, nell'ambito delle patologie oncologiche e anche il supporto alla ricerca scientifica e la tutela dei diritti dei pazienti.

L'iniziativa del Camper della Salute è sostenuta l'azienda internazionale IPSEN, azienda biofarmaceutica impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative in oncologia, malattie rare e neuroscienze, in ben 100 paesi.

Grazie alla dottoressa Rossella De Luca, dirigente Psicologa ed Oncologa del Policlinico di Palermo, referente per la Città di Palermo, di Salute Donna ODV, oltre che a Milano ed altre città lombarde, Palermo sarà l'unica città italiana fuori dalla Lombardia a promuovere questa campagna di prevenzione e informazione che il sindaco di Palermo ha voluto fortemente sostenere, concedendo il patrocinio del Comune, con l'auspicio di promuovere iniziative lodevoli come questa, volte a consentire l'accesso gratuito a visite e consulenze di prevenzione a tutela della salute.

L'evento gode anche dell'egida e quindi del Patrocinio di Federsanità Anci Sicilia.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!