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Musica emergente

Da Marsala a San Marino, i Nymera conquistano la finale del Tour Music Fest 2026: sei giovani talenti siciliani sul palco

La band rock siciliana, composta da sei musicisti under 20, si esibirà il 21 novembre a San Marino per tentare l'accesso alla finalissima internazionale del 29 novembre. Presenterà il nuovo singolo ''Non è casa questa città'', un brano contro la violenza e l'indifferenza.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 03/11/2026 - 11:17
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Spettacolo

Sei giovani musicisti siciliani, tutti under 20, pronti a portare il loro rock su un palcoscenico internazionale. I Nymera, formazione musicale di Marsala, hanno conquistato l'accesso alle finali nazionali del Tour Music Fest 2026, uno degli appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei talenti emergenti.

La band si esibirà il 21 novembre nella Repubblica di San Marino, dove cercherà di ottenere un posto nella finalissima internazionale del 29 novembre, confrontandosi con altri giovani artisti selezionati a livello europeo.

Chi sono i Nymera, la band rock siciliana

Il gruppo è composto da sei giovani musicisti: Carola Zichittella, voce e chitarra; Giada Parisi, basso e cori; Viviana Angileri, voce e cori; Davide Scardino, chitarra; Andrea Pizzo, tastiere e pianoforte; e Lorenzo Zichittella, batteria.

Il nome Nymera nasce dall'unione simbolica di Nýx, la notte, ed Hēméra, la luce. Due elementi contrapposti che rappresentano l'identità musicale della formazione, tra energia rock, ricerca espressiva e sensibilità artistica.

Il repertorio attraversa generi e generazioni, spaziando dai Pink Floyd ai Queen, dai Nirvana a Vasco Rossi, fino a Giorgia, Mina e Cesare Cremonini.

Una caratteristica della band è la scelta di privilegiare la dimensione dal vivo, senza sequenze preregistrate, puntando sull'interazione tra strumenti e voci.

Nonostante la giovane età, i Nymera hanno già partecipato a manifestazioni culturali, eventi pubblici e appuntamenti musicali in Sicilia, confrontandosi anche con professionisti del settore come il maestro Francesco Di Giovanni.

A San Marino il nuovo singolo “Non è casa questa città”

Per la finale del Tour Music Fest 2026, i Nymera presenteranno il nuovo singolo “Non è casa questa città”, un brano di denuncia sociale che affronta il tema della violenza e dell'indifferenza.

La canzone racconta la paura di attraversare una città nella quale le strade non vengono più percepite come luoghi sicuri e il silenzio rischia di trasformare il dolore in qualcosa di normale.

Il messaggio del brano è un invito a non rassegnarsi, rivendicando il diritto di vivere la propria città senza paura e di opporsi alla violenza.

Tour Music Fest, una vetrina per i talenti emergenti

Nato nel 2007, il Tour Music Fest è una manifestazione dedicata a cantanti, musicisti e band emergenti, che affianca alla competizione momenti di formazione, masterclass e incontri con produttori e professionisti del settore.

Tra gli artisti che hanno partecipato alla manifestazione figurano Mahmood, Ermal Meta, Ariete, Federica Carta e Federica Abbate.

Per i Nymera, la qualificazione rappresenta il risultato di un percorso fatto di studio, prove e concerti.

Il prossimo obiettivo è il 21 novembre a San Marino, dove la giovane band siciliana porterà la propria musica davanti alla commissione del concorso, cercando di conquistare l'accesso alla finale internazionale del 29 novembre.

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